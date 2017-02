Mullu Eestit Eurovisioni lauluvõistlusel esindanud laulja Jüri Pootsmann oli vastuvõtule kaasa kutsunud oma ema Marit Rahkemaa. "Ma arvan, et emal oli väga hea meel selle üle, kui ta kutsusin. Ta on ju ikkagi minu ema," põhjendab Jüri, miks ta oma käevangu ema võttis.

Marit tunnistab, et kõige esimene reaktsioon poja kutsele oli "appi!". "Pärast ütlesin aga, et loomulikult ma tulen." Jüri muigab, et tegelikult sai hoopis tema ema esimesena vastuvõtukutse.

Jüri Pootsmann: tegelikult sai kutse vastuvõtule esimesena hoopis ema (Alar Truu)

"See läks postiga minu vanematekoju ja sain emalt teda, et olen kutsutud. Arvan, et emaga tulla oli parim variant." Jüri jaoks oli see esimene kord presidendi vastuvõtul viibida. "Kõik on uus, väga lahe."

Jüri ema kandis Liina Steini loomingut. Jüri on varem rääkinud, et kui ema mõtles, mida selga panna, soovitas Jüri talle rahvariideid. On ju Marit suur rahvatantsuhuviline. Marit aga ei soovinud seda. "Ma kannan rahvariided üsna tihti, kui rahvatantsuga esinemas käime. Need pole minu jaoks nii pidulikud," tunnistab Marit.