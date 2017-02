Maksumaksja finantseeritud Tallinna väljaannete Pealinn ja Stolitsa kaubamärgid ja internetidomeenide kasutusõigused kuuluvad aastaid Keskerakonnale.

Tallinna sotsist linnavolinik Hanno Matto leiab, et tuleb algatada järelevalvemenetlus. Ta kavatseb pöörduda erakondade rahastamise järelevalve komisjoni poole.

"Tuleb algatada järelevalvemenetlus, kontrollimaks, kas Keskerakonna omandis olevate kaubamärkide kasutamine ja sealne info on käsitletav valimisreklaami ja poliitpropagandana," arvab Matto.

"Kaubamärgid kuuluvad Keskerakonnale, finantseeritud on see linnaeelarvest ja olgem ausad, see on Keskerakonna ülistamiseks tehtud. Ütlen kõhutunde pealt, et veerand on neutraalne Tallinna teema ja kolm neljandikku on valimisreklaam ja poliitpropaganda," sõnab Matto.