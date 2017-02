Uude uhkesse äärelinna majja kolinud Eesti Rahva Muuseumist jäi Tartusse maha viis kinnistut, millel kaks suurt ja kaks väikest maja, ühelgi neist pole praegu otstarvet. Tühjadele majadele uute omanike leidmine ei ole Riigi Kinnisvara ASile aga lihtne.

Muuseumi näitusemaja ostupakkumiste aeg on otsa saanud, alghinnaks seati üks euro rohkem kui pool miljonit. Kuperjanovi tänava maja, mis on vanemate tartlaste seas tuntud ka kui raudteelaste klubi, jääb esialgu siiski müümata, sest riigihalduse minister Mihhail Korb, kes ühtlasi on ainuisikuliselt Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) aktsionäride üldkoosolek, pani kinnistu avalikule enampakkumisele ehk oksjonile.

Põhjuseks Tartu linna soov saada maja enda valdusse. "Pidasime RKASiga läbirääkimisi ja põhimõtteliselt jõudsime kokkuleppele isegi makseviisis," ütleb Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu. Ministri otsus oli seda ebameeldivam, et kaup oli peaaegu kindel ja linn ei soovinud maja endale niisama, vaid oli soliidse ostjana valmis maksma üle poole miljoni euro, sõnas Õunapuu.

Oksjon tõmbas Tartu plaanidele pidurit, sest linn ei saa enampakkumisel osaleda teistega võrdselt – linnavalitsus saab pakkuda ainult sellist hinda, milleks volikogu on nõusoleku andnud, ütleb Õunapuu.