Siseminister Andres Anvelt peab selgitama Riigikogu EKRE saadikutele, miks on riik kehtestanud sisserände piirarvu, kui tegelik sisserändajate arv on piirmäärast mitu korda suurem.

Läinud aastal on esmakordselt Eestisse asunud kolmandate riikide kodanike arv 3828, sisserände piirarv- 1317 ja väljastatud tähtajaliste elamislubade koguarv – 6711.

Riigikogulased küsivad, miks jäävad sisserände piirarvu alt välja inimesed, kelle taotluse rahuldamine jäi välja juba eelmise aasta) kvoodi täitumise tõttu ja kas see on kooskõlas seadusandja tahtega, et sisserännukvooti ületatakse erandite nime all.