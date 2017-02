Kuidas saab hakkama üksikema, kellel on neli last, neist üks sügava puudega?

"Ta elab sündides vaid üks-kaks päeva," ütlesid arstid Annele tema 37. rasedusnädalal, kui ta teist last ootas. Praegu on sügava puudega tütar kümnene ja peres kasvamas peale tema veel kaks väiksemat poega. Kuigi rasked katsumused on viinud Anne üksikema staatusesse, tuleb ta kõrvalt vaadates justkui mängleva kergusega eluga toime.

"Emme, sa oled nii armas! Sa oled maailma parim emme!" hüüatab vahel tundeliselt käsi ema kaela ümber põimides Astrid, kellele arstid kümme aastat tagasi vaid kahte elupäeva pakkusid. Ta on küll sügava liitpuudega ja vajab liikumiseks ratastooli või ema tugevaid käsi, aga ta on väga naerusuine laps, kel tulevad pisarad silmi enamasti vaid siis, kui ta rõõmust naerab.

Kui ükskord koolis vestlusringis oli Astridi kord öelda, mis on see, mis teda õnnetuks teeb, vastas tüdruk: "Ma ei olegi õnnetu!"