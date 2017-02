Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis said täna esmakordselt kokku nii muusikapedagoogid, arstid kui ka häälespetsialistid, et nn Maikeni skandaali valguses arutleda erinevate hääletehnikate üle.

"Ma arvan, et midagi konkreetselt väita mõne konkreetse tehnika kohta või mõne õpetaja või õpetuse kohta, siis me peaksime tegema korraliku uuringu," rääkis nina-, kõrva-, kurguarst Ülle Kirss TV3 "Seitsmestele uudistele". "Ja kui me siis tõesti leiame mingi statistilise kogumi, et jah, tõesti, nendel õpilastel esineb massiliselt häälehäireid, siis me võime seda väita. Aga kui me ei ole seda teinud ega korralikult uurinud, siis meil ei ole mingit põhjust öelda, et üks tehnika on parem kui teine."

"Eriarvamused ei ole sündinud Maikeni kollases ajakirjanduses pritsitud porist, vaid need on alati olnud," WAFi kooli lauluõpetaja ja hääleseadja Bert Pringi, kes selgitas, et rütmimuusika ning klassikud on alati seisnud vastaspooltes. "Ja seda ühendada on juba raske," lisas Pringi.