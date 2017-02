Ehkki teatrivennad Piigid ehk dramaturg-lavastaja Paavo Piik (33) ja produtsent Paul Piik (30) on teinud külg külje kõrval tööd nii Kinoteatris kui ka Linnateatris, avaldab noorem veli Paul, et tema ei olnudki kaaslasena Paavo esimene valik, kui too presidendi vastuvõtule kutse sai.

"Me proovisime mõlemad ikka ennekõike iseendaga rahule jääda. Midagi pidime me mõlemad juurde ostma, täiskomplekti polnud kummalgi kapis olemas. Paavo ostis lipsu juurde. Mina pidin ostma pintsaku ja püksid, lips ja kingad olid olemas," räägib Paul.

Kui uurida vastuvõtumuljete kohta, siis ütleb ta: "Kätlemine läks mõnusalt kiirelt ja tore oli kohata sõpru-tuttavaid, keda polnud mõnda aega näinud. Väga positiivne elamus."

Pisut kahju on produtsendil sellest, et pidulikku kontsertlavastust ei õnnestunud jälgida vahetult saalist. See osa vastuvõtukülalistest, kes Estonia teatrisaali ära ei mahtunud ja nägid seda ekraani vahendusel, said tema sõnul üsna sarnase kogemuse nendega, kes vaatasid kontserti kodust telerite eest.