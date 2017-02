Koduvägivallale keskendumine mõjus värskelt, kommenteeriti president Kersti Kaljulaidi esimest vabariigi aastapäeva kõnet. On hea, et president teema tõstatas. Kuid on siis koduvägivald vaid naiste teema, et lähisuhtevägivald – meie ühiskonna üks visamaid murekohti – pole saanud teenitud tähelepanu, kuniks riigipeaks sai naine?

On see siis vaid naiste teema, võis küsida taas alles hiljuti, kui rahvusringhääling kutsus vanemahüvitise aruteluks stuudiosse ainult naispoliitikud.

Kolmas kord oli, kui tuli uudis, et presidendi abikaasa ei hakka SOS Lasteküla patrooniks ja vanemahooleta jäänud laste eestkõnelejaks saab hoopis Kristi Kallas.

Ükski neist teemadest ei puuduta ainult naisi: koduseinte vahel võib haiget saada ka mees ja poiss; ükski laps ei sünni, kui pole meest ja naist; ja asenduskodus elavat last on alt vedanud nii mees kui ka naine. Ometi näivad need probleemid ohtlikult lähedal samale „naistejuttude“ sfäärile, kuhu kuuluvad ka vabariigi aastapäeva kõige ilusama kleidi arutelud.