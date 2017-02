Haldusreformi keskne nõue, et (peaaegu) igas Eesti omavalitsuses elaks mitte vähem kui 5000 inimest, on küll ärritanud neid, kes usuvad, et omavalitsuste iseseisva toimetuleku mõõtmisest ei piisa vaid ühest arvust, ent sellegipoolest on nõue end õigustanud: üheselt mõõdetav ja arusaadav eesmärk on viinud selleni, et enamik kohalikke omavalitsusi liidetakse vabatahtlike läbirääkimiste tulemusena. Seda kummastavam on, et valitsus vähendas selle piirarvu tähtsust, kui tegi otsuse sundliita isekeskis 5000 elanikku kokkusaavale Paldiski linnale, Keila, Padise ja Vasalemma vallale ka Keila linn.

Pea 10 000 elanikuga linna juhtide vastuseis ei tule üllatusena: arusaadav on jõukama omavalitsuse hirm, et väiksemad ja vaesemad kipuvad tema moonakoti kallale, rääkimata sellest, et objektiivsete kriteeriumite järgi iseseisvalt hakkama saavat omavalitsust sundliitev valitsus käitub linna suhtes sõnamurdjalikult. Samamoodi ka väikevaldadega, kelle jaoks pole kahtlemata võõras mõte, et mida suuremaks paisub omavalitsus, seda enam kogevad ääremaastumist selle senised väiksemad osad. Kuidas suhtuvad otsusesse aga linna- ja vallaelanikud, ei tea arvatavasti valitsuski, sest arvamusküsitluste korraldamise aegu ei tulnud volikogudel mõttessegi küsida kohalikelt arvamust Keilaga liitumise kohta.

Milleks liitmine vajalik on, pole valitsus seni piisavalt põhjendanud: piirkondliku haldusreformikomisjonigi soovitusele vastupidine otsus olevat sündinud valitsuspartnerite üksmeeles pidades silmas piirkonna arengut. Kas arengu all peetakse eelkõige silmas Reformierakonna valimistulemuse nõrgestamist Keila linnas, küsib niivõrd üldsõnalise põhjenduse valguses aga mitte ainult poliitiline opositsioon.

Omavalitsustel on aega valitsuse otsust vaidlustada kolm kuud. Kuidas vaidlus kesk- ja kohaliku võimu vahel laheneb, ei mõjuta aga vaid ühe uue omavalitsuse moodustamist või moodustamata jätmist. Piirarvu sisu küsimärgi alla seadmine tähendab ka seda, et ohtu satub erandite lubamise võimalikkus: kuidas öelda vähem kui 5000 elanikuga vallale, et ta võib iseseisvalt jätkata, kui valitsus ei pea seda võimalikuks kaks korda suurema linna puhul?