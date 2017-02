Venemaa pealinnas Moskvas marssisid täna tuhanded inimesed, mälestades nii kaks aastat tagasi tapetud opositsiooniliidrit Boris Nemtsovi.

Mõned demonstratsioonil osalejad skandeerisid "Venemaa vabaks!" ja "Putin on sõda!".

Nemtsovi tapmises on süüdistus esitatud viiele tšetšeenile, kes on kohtu all. Mehed eitavad süüdistusi ning Nemtsovi sugulased kardavad, et mõrva tellija jääbki leidmata.