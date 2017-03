Jäär

Täna võib olla sinu probleemiks jäärapäisus ning oma õiguse kangekaelne tagaajamine. Sul on raske näha asju kellegi teise vaatenurgast, kuna oled tugevalt kinni oma varasemates mõttemustrites.

Sõnn

Sõnnis liikuv Kuu võib sind muuta veidi liiga mugavaks. Oledki just väga nõudlik just mugavuste ja mitmesuguste hüvede suhtes – sul on raske vähesega läbi ajada. Sinu olev gurmaan ärkab ellu.

Kaksikud

Grupitöös võib pingeid ette tulla – kuna kipud liiga palju soleerima ega kuula teiste nõuandeid. Samas on sul palju energiat, mistõttu sobib päev suurt pingutust nõudvaks ettevõtmiseks.

Vähk

Kui sul on vaja mingi otsus vastu võtta, võid olla kimbatuses. Või puutud kokku infoga, mis ajab sind segadusse. Õhtune aeg sobib aga suurepäraselt nii sõpradega koos olemiseks kui ka armuhetkedeks.