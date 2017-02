Mees istus advokaadi kontoris. Advokaat küsis:

"Kas tahad kuulda enne halba uudist või hirmsat uudist?"

"Halba uudist."

"Su abikaasa leidis pildi, mis on väärt pool miljonit dollarit."

"See on halb uudis? Ma ei jõua ära oodata, mis on hirmus uudis."

"Hirmus uudis on, et pilt on sinust ja su sekretärist!"