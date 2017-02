Jäär

Kell 6.52 hommikul sisenes Kuu Jäära märki. Päev sobib loominguliseks tegevuseks, ent kainet loogikat vajavates asjades võid kergesti soovmõtlemise libedale teele minna. Ära aja fantaasiat ja reaalsust segamini!

Sõnn

Sul on tunne, et pusle on juba täitsa koos, ainult veel viimane tükk on puudu. Paraku ei taha selle leidmine kuidagi õnnestuda. Parem oleks võtta rahulikult ja mitte nii paaniliselt otsida.

Kaksikud

Kui sul tekib soov kiirustades midagi muuta, siis ole ettevaatlik. Võid astuda sammu, mida ei saa hiljem tagasi võtta. Ole kõigega kursis ja vajadusel kasuta asjatundja abi.

Vähk

Võib nii täna kui ka homme olla üsna rahutu, tujukaks ja kergesti ärrituv. Oma karjääri ja muude ühiskondlike suhetega seonduvas ära tee midagi, mis pole korralikult läbi mõeldud!