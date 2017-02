Õhutemperatuur on täna õhtul ja ööl vastu homset nullilähedane ning seetõttu on teedel soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Pärastlõunal on teekatted põhimaanteedel ja suurematel tugimaanteedel valdavalt märjad, soolaniisked ja soolalumised, teatas maanteeamet.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna õhtul ja eeloleval ööl pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Kohati on udu. Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes: ka väikesed temperatuurimuutused nullkraadi ümber tekitavad liiklusoludes suuri muutusi. Ole tähelepanelik! Ettevaatust õhtul ja öötundidel liigeldes!