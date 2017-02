Helen on varemgi blogis nõu andnud – näiteks on ta kirja pannud, mida teha higistavate rindade ja „suure ahtri“ puhul. Nüüd hoiatab ta aga suguõdesid, et internetis levivad tekstid soovitustega, kuidas mehest lahti saada ei tööta, sest sisaldavad just neid elemente, mis mehi armuma panevad: ignoreerimine, märatsemine ja võltskallima omamine. „Kõik need panevad armunud meest sind kõvasti rohkem tahtma. Ma toon välja siin midagi, mis kindlalt töötavad!“ lubab ta.

Saada endast kole pilt. Helen ütleb, et mehed on visuaalsed olendid ja lihtsaim viis on endast koleda pildi saatmine. Siiski ei tähenda see, et saadad mehele foto hommikul ilma meigita näost. „Pilt võib olla sinust ka meigiga, aga ava Snapchat ! Ja Snapchatis tee endast pilt ning lisa enda näole mõni mehe nägu. Lihtne! Näiteks Putini nägu. Saad suurepärase pildi endast, mis peaks mehe ära hirmutama. Saada see mehele. Ta ei saa nagunii aru, et see on töötlus, ja juba ta kardab, et selline sa siis ilma meigita välja näedki...“

Mine mehega kõigile kohtingutele. Heleni sõnul tahavad mehed naist hirmsasti kätte saada ja kui see ei õnnestu, hakatakse levitama jutte, et naine on lõdva püksikummiga. Selle vältimiseks tuleks minna mehega kõigile kohtingutele, mis too välja pakub ning mehe kõnedele ja sõnumitele alati koheselt vastata. „Ole suhtlemises väga kergesti kättesaadav. Muidugi mõjub hästi ka ise kogu aeg helistamine. Näiteks hommikul esimese asjana helistamine. Võid saata sõnumi "tõuse ja sära!" ja siis helistada. Kui enne mees mõtles, et naised võiks kergemini armuda temasse, siis varsti enam ta seda ei arva...“

Klammerdu! Helen ütleb, et mehed kindlasti unistavad algul oma uue pruudiga abiellumisest, kuid tegelikult on nad väga arad. Seega peaks naine abiellumise ja laste saamise alati ise esimesena teemaks tooma. „Helista näiteks hommikul ja ütle: "Nägin nii ilusat und meist, et me abiellume täna! Lähme teeme selle ära! Ma tahan x last ja KOHE!" Kui mees näeb, et see, mida ta väga tahtis, on juba peos, siis millegipärast ta seda enam üldse ei taha. Ole täiesti overly attachedgirlfriend! Kindlasti! Jah, mehed on sellised muutliku loomuga...“ teab Helen.

Ole kohtingul kole. Helen soovitab vastu võtta kõik mehe telefonikõned, isegi kui sa magad. Kohtama minnes tuleks end aga võimalikult koledaks teha. „Kontuuri end koledamaks ja mäkerda silmad koledaks näiteks. Joonista akne ka juurde endale.“

Ole kohmetu ja iseloomutu. „Ära oma iseloomu ehk ole hale ja kohmetu. Meestele meeldivad kõva iseloomuga nagu õelad naised, kes aeg-ajalt draamatsevad. Muidugi on ka draamatsemine omal kohal, aga sellest hiljem. Võid kohmetu proovida olla, komistada igale poole jne.“ Kui mees küsib, kas tahaksid sööma minna, vasta, et ainult sinna, kuhu mees ja et sulle meeldib kõik see, mis mehele. Näita igati välja, et mehe eelistused on olulised. „Kuigi see võib üsna keeruline olla, kui sa loomu poolest hale ei ole. Hale omadus lööb tihti siis välja, kui keegi meeldib ja end kohmetult tunned. Kui end selle mehe juures kohmetult ei tunne, siis see on tõesti raske ja tuleb loota, et muud nipid mõjuvad ja seda ei ole vaja kasutada.“

Tee draamat. Kui hale on raske olla, tuleks Heleni sõnul kõigest draamat teha. „Kõige rohkem soovitan armukadedusdraamat, sest see läheb sellega kokku, nagu tahaksid ilgelt ainult teda.“ Näiteks kui mehe telefon häält teeb, soovitab Helen kohe närvi minna ja karjuma hakata. „Näiteks kui YouTube saadab talle teate, ütle: "appi, sa petad mind YouTubega!!! Nuuuks!!! Vahid sealt võõraid naisi jah???" ja hakka nutma.“