Kirjanik Aapo Ilves väisas tänavu vastuvõttu Signe Strohmi kaaslasena. Signe on käsitöö ja sotsiaalse kaasamisega tegeleva MTÜ Veriora Tsunft eestvedaja, Aapo aga Veriora Tsunfti patroon, sestap oli Aapo sõnul tema kaaslaseks kutsumine äärmiselt loogiline.

„Mulle meeldib Signe tegevus ja huvitava sideme annab ka see, et ta ostis ära minu vanaema talu ja elab seal ja sobib sinna väga hästi, võib öelda, et ta on minu lapsepõlveradade hoidja.“ Aapo sõnab, et talvisel vastuvõtul käis ta teist korda, suvistel taasiseseisvumisele pühendatud roosiaia vastuvõttudel Kadriorus on ta ikka enamasti kohal olnud. „Presidendi vastuvõttudel on minu jaoks kõige toredam see, et saab väga paljude hääde inimeste ja vanade tuttavatega kokku, nii ka sel korral,“ räägib Aapo, kes fotoseina ees ka muusik Hardi Volmeriga pilte tegi.

Aapo jäi vastuvõtuga rahule. „Presidendi kõne oli korralik ja toetumine kirjandusklassikutele nutikas. Kontserti adusin Estonia talveaias ekraanilt ja tundus täitsa kontserdi moodi olevat. Esinejad olid vaieldamatult tipud, lavastuslikku külge ma ei suutnud väga palju jälgida, sest talveaialistega suhtlemine võttis oma osa.“