Arvo Hallik on investeerimise ja finantsnõustamisega tegeleva Superia Corporate Finance partner, valdkonnas on ta tegev olnud juba 16 aastat. Enne Superiaga (taas)liitumist töötas Hallik varahaldusfirmas East Capital ning enne seda investeerimispankades SEB Enskilda ning Suprema Securities, kirjutab Delfi. Muuhulgas on Hallik Delfi andmetel osalenud Eesti Energia nõustajana Televõrgu ASi müügil Tele2-le, TeliaSonera nõustajana ülevõtmispakkumisel Eesti Telekomi aktsionäridele, Carlsbergi nõustajana ülevõtmispakkumisel Saku Õlletehase väikeaktsionäridele, aga ka Trigon Agri, Arco Vara, Ekspress Grupi, Eesti Ehituse ja Tallinki esmasemissioonide korraldamisel.

Eurosaadik muigab ja ütleb, et ega ta Õhtulehe veergudel seda lahkama ei hakka. Küsida võib ju ikka? „Küsida võib, jajah. Meie ühised tuttavad soovitasid, et me sobime kokku,“ jääb Kallas siiski üsna napisõnaliseks.

Kaja Kallas on väga kaunis naine, kelle saatjaid alati väga teravsilmselt jälgitakse. Aastal 2014 läks Kaja lahku Taavi Veskimäest, kellega oldi koos aastast 2011. Teade anti edasi Twitteris. „Otsustasime Taaviga lahku minna. Sõbralikult, hoolides ja head soovides. Tahtsime, et otse meilt kuuleksite,“ kirjutas Kaja. Õhtulehele põhjendas ta sotsiaalmeedias teatamist toona sellega, et inimesed hakanuks nagunii küsima ja seetõttu otsustasid nad lahkuminekust ise teada anda. „Valisime kanaliks Twitteri, kuna see suhtlusvõrgustik tundub kõige soliidsem,“ ütles ta. Õhtulehe küsimusele, kas suhtele sai saatuslikuks see, et Euroopa Parlamenti valitud Kaja pidi kolima Brüsselisse, vastas naine eitavalt. Kajal ja Taavil on ka 2011. aastal sündinud poeg Sten.