Kaitseminister Margus Tsahkna ütleb Õhtulehele, et president Kersti Kaljulaidi esimene vabariigi aastapäevakõne oli tema arvates tõeliselt võimas. "Teades Kerstit juba aastaid, on selge, et ta kirjutab oma kõned ise,“ ütleb Tsahkna ja soovitab kõigil see veel rahulikult üle lugeda, sest kõnes oli puudutatud palju olulisi asju.

„Näiteks eestluse defineerimine – kes on eestlased – ja see, et president ütles esimest korda välja tõe, et Eesti pole valmis multikulti ühiskonnaks. Et me peame seisma oma keele ja ühiskonna eest ja siiatulevad inimesed peavad olema valmis meie keelt õppima.“

Endise sotsiaalkaitseministri südant liigutas ka see, et Kersti Kaljulaid ütles otse välja, et pühade ajal esineb kodudes palju vägivalda. „Tegelesin ise selle teemaga väga tõsiselt. Riik, sotsiaaltöötajad ja politsei ei suuda seda lahendada, tegu on ühiskonna probleemiga, mis on varjatud, koduseinte vahel. Sellest tuleb rääkida ja seda avalikkuse ette tõmmata,“ on Tsahkna kindel.