Riigikogu liige Märt Sults oli tänavu presidendi vastuvõtule tulnud koos tütar Mari-Liisiga. „Isad on ajast aega oma tütreid seltskonda viinud. Kõigepealt ütles ta, et see on abikaasade värk, kuid ema ütles ka tütrele, et seekord võiks tema koos isaga minna,“ põhjendab Sults.

Muide, kui Märt riigikokku läks, pärandas ta ka Tallinna Kunstigümnaasiumi juhtimise tütar Mari-Liisile. Mees muigab, et tütrega on ohtlik üritustel käia. Isegi mitte seepärast, et ehk hakatakse nooreks pruudiks pidama – see olevat kvaliteedimärk -, aga just seetõttu, et siis saad ise aru kui vana sa juba oled. „Tegelikult pole ma veel nii vana midagi, mul ikka püssirohtu jagub,“ sõnab 55-aastane endine koolipapa.

Märt muigab, et tütrel oli vastuvõtul üsna igav. „Minul oleks ka 30-aastasena seal igav, kuid ta teab, et sellised presentatsiooniüritused peavad toimuma ja ta aktsepteeris seda aruka inmesena. Kindlasti oli see uus ja huvitav kogemus ning ma sain teda paljudele sõlmisikutele tutvustada,“ räägib Märt.

Isa-tütre riided – ülikond ja kleit – tulid Sultside ammuse sõbranna, rätsep Anneli Kõivu nõelasilmast. „Tema on alati meie päästeingel, kui väga kiiresti ja täpselt midagi teha on vaja.“ Märdi lips oli samuti väga põnev – selle peal olid pildikesed inglitest ja kuradist, viimase juures kiri „that’s true me“ ehk eesti keeli „see olen tõeline mina“. „Lipsu kinkisid mulle aastaid tagasi õpilased, kes nüüd on Mari-Liisist vanemad,“ ütleb Märt ja lisab, et tal oli seda üsna keeruline kaela siduda, sest kurat kippus pintsaku revääride vahele ära kaduma. „Tema õige koht on tegelikult umbes 15 sentimeetrit allpool ja pidin uue lipsusõlme välja mõtlema, et see näha oleks. Tegu oli väikese disainikiiksua,“ muigab ta.