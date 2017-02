Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas tõi saates "Hommik Anuga" välja poliitkultuuri erinevused Eestis ja Brüsselis.

Saatejuht Anu Välba tundis huvi, kuivõrd võib välimus olla poliitikas teemaks. Eurosaadiku Kaja Kallase vastusest ilmneb, et Eesti ja Kesk-Euroopa poliitkultuuris on veel käärid.

„Euroopa Parlamendis see ei ole mingi teema,“ rääkis Kallas. „Mis minul oli alguses üllatuseks, oli see, et isiklikult sind ei rünnatud. Debateerimisel on erinevad tasemed ja kõige madalam tase on see, et sa ründad isikut,“ märkis Kallas.