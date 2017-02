"Saabumine", režissöör: Denis Villeneuve "Fences", rež: Denzel Washington "Hacksaw Ridge", rež: Mel Gibson "Läbi tule ja vee", rež: David Mackenzie "Hidden Figures", rež: Theodore Melfi "La La Land", rež: Damien Chazelle "Lõvi", rež: Garth Davis "Manchester by the Sea", rež: Kenneth Lonergan "Kuuvalgus", rež: Barry Jenkins

Casey Affleck filmis "Manchester by the Sea"

Andrew Gafrield filmis "Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling filmis "La La Land"

Viggo Mortensen filmis "Kapten Fantastiline"

Denzel Washington filmis "Fences"

Parim naispeaosa:

Isabelle Huppert filmis "Elle"

Ruth Negga filmis "Loving"

Natalie Portman filmis "Jackie"

Emma Stone filmis "La La Land"

Meryl Streep filmis "Florence Foster Jenkins"

Halvimad filmid

Iga-aastaselt jagatakse ka tiitleid ehk Vaarikaid aasta halvimatele filmidele, mis on loodud vastukaaluks Oscaritele. Tänavu läksid halvima filmi Vaarikad USA presidendikandidaati Hillary Clintonit halvustavale dokumentaalile „Hillary’s America: The Secret History Of The Democratic Party“ ja mängufilmile "Batman v Superman: Dawn of Justice".