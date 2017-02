Ameerika Ühendriikide lõunaosariigi linnas New Orleansis sõitis paraadi ajal rahva sekka pikapauto, vigastades 28 inimest. Mõnede olukord on kriitiline, vahendab BBC.

Pikap sõitis rahva sekka eile õhtul, kui rahvas oli kohalikuks paraadiks kokku tulnud. Politsei sõnul on vahi all üks inimene, keda kahtlustatakse joobes juhtimises. Terrorismirünnakut vahejuhtumis ei nähta.

Ühe pealtnägija sõnul polnud pikapijuhil aimuga, millega ta oli hakkama saanud, kui ta autos välja tuli.

Politsei on nüüdseks täpsustanud, et haiglasse on viidi 21 inimest, kellest 5 on kriitilises olukorras. Lisaks on kergemaid vigastusi saanud veel 7 inimest.