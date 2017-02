Vahe võrreldes kontserdi või prooviga on siiski selles, et tseremooniaolukorras jutustamis- ega hingetõmbepause teha ei saa. "Selles suhtes meenutab ta, jah, natuke rohkem pikamaadistantsi kui harilik esinemine," möönab Maaker.

"Seda on viimastel päevadel päris palju küsitud, et kas näpud on ikka vastu pidanud või kas näpud on villis," muheleb Andre Maaker, kelle kitarrimäng saatis vabariigi aastapäeva vastuvõtul umbes kahetunnist kätlemistseremooniat.

Samas on iga instrumenti mängides tema sõnul olemas mugavusvõtted. "Kitarri peal tõmbad vahepeal keeli rohkem lahtiselt (ilma vasema käe sõrme asetamist keelele – toim). Siis saab nagu puhata," seletab muusik. "Täpselt nagu maratonijooksjatel on omad nipid, kuidas vahepeal ennast koguda."

Natuke tuli ette ka improvisatsiooni. "Minu jaoks oli publik ju kogu aeg nina all, inimesed käisid mu eest läbi. Eks see mõjutas, kui möödujatelt tuli mingisuguseid silmapilgutusi või käeviibutusi. Panin siis vastavalt hoogu juurde või võtsin hoogu maha," muigab Maaker.

Siiski kinnitab Maaker, et teatud trenn peab sellise kestvuskatsumuse jaoks all olema. "Päris külma nahaga ja ilma vormis olemata ei maksa seda proovida."

Kavas ükski lugu ei kordunud. "Kui nüüd mu mäng kordusest üle kuulata, siis peaks nii olema küll, et ühtegi lugu ma ei korranud. Kuigi tõtt-öelda sai ette valmistatud nimekiri mul päris lõpus otsa," tunnistab kitarrist. "Ma vaatasin, et mul on need lood nüüd mängitud, ja nägin, et rivi veel otsas ei ole. Võtsin lõppu näiteks mõne Valgre loo. Nii et palasid tuli juurde leida ka väljaspoolt nimekirja."