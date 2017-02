„Eesti laulu“ produtsent Mart Normet, kes oli esimest korda kutsutud presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtule, jagas seda erilist hetke oma kallima Britt Kalbusega, kellega koos ta ei olnud veel avalikkuse silme alla sattunud. „See oli meie esimene suurem üritus koos,“ viitab Normet, et suhe on alles üsna värske. Britt Kalbusel (40) on Tallinnas oma pilatesestuudio. "Ta pole mitte lihtsalt pilatesetreener, vaid pilatesemeister. See tähendab, et ta on Põhjamaade ja Baltimaade ainuke kõrgtasemega pilatesetreener ja -koolitaja. Ta on ise rahvusvaheliselt õppinud ja koolitanud ka teiste riikide treenereid," räägib Mart Normet (37) oma uuest kaaslasest, hääles uhkustunne. "Ta õpib ka muusikaakadeemia magistrantuuris laulmist. Ta ei laula küll poppi," lisab Mart. Täpsemalt tudeerib tema mitmekülgne väljavalitu kaasaegset improvisatsiooni.

Mardi elukaaslaseks oli varem pikki aastaid noorsootöötaja ja Rahvusooper Estonia müügijuht Anu Põrk, kellega tal on 2009. aastal sündinud tütar Nele.

Mullu märtsis ajakirjale Director antud intervjuus tunnistas Mart, et käib pilatese eratrennis, ja nimetas treenerit üheks oma kaitseingliks. Trennikirega nakatus töönarkomaaniaga kimpus olnud mees, kui ta 2013.–2014. aastal aja maha võttis ja pool aastat Tenerifel veetis. Mart Normet ja Britt Kalbus reede õhtul Eesti vabariigi 99. aastapäeva vastuvõtul. (Alar Truu) Imestas vastuvõtu vaba õhkkonna üle Presidendi vastuvõtu muljed on Mart Normetil ülevad. "Ma arvasin, et see üritus on rohkem raamidesse surutud ja järgib piiravaid protokollireegleid. Aga tegelikult oli õhustik väga mõnus ja vaba. Inimesed olid seal hästi... päikselised," otsib Mart naeruselt sõnu. Tänavust aastapäevakontserti peab ta üheks läbi aegade õnnestunumaks. "Lauludele olid tehtud tohutult kihvtid seaded – need moodustasid terviku ja mõjusid ka ükshaaval tükkidena hästi. Visuaalselt oli suurepärane, kuidas lavaruum oli ära kasutatud. See sügavus!