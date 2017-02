Saksamaal Heidelbergis sõitis mees autoga jalakäijate sekka, milles sai vigastada kolm inimest, kellest üks on raskes seisus.

BBC kirjutab, et peale rahva sekka sõitmist püüdis autojuht sündmuskohalt põgenega, kuid politsei õnnestus mees tabada. Politsei tulistas põgeneda püüdnud meest kuna too oli arvatavasti relvastatud ja kandis endaga kaasas nuga. Hetkel on rünnaku motiivid veel ebaselged, kuid terrorismi rünnakut hetkel ei kahtlustata, kuna võimud usuvad, et isik tegutses üksi.

Alles läinud aasta 18. detsembri õhtul sõitis Berliinis veok jõuluturul rahva sekka. Toona hukkus 12 ja vigastada sai 49 inimest.