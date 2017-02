Muusik Stig Rästa, kelle kaasabil loodud palad on viimastel aastatel "Eesti laulul" kõvasti rokkinud ja loorbereid lõiganud, on nüüd ka oma eraelus järgmise sammu edasi astunud ning oma kallima Karina Vesmani naiseks palunud!

Staaridel on rõõmu-uudiste teatamiseks erinevaid viise. Karina näiteks avaldas Instagramis pildi, kus tal on käes hari ja kummikinnas ning kinnas on sõrme pealt katki läinud ja sealt turritab välja kaunis kihlasõrmus.

🙄every time.. #💍 A post shared by karina vesman (@karinavesman) on Feb 25, 2017 at 2:39am PST

Stig ja Karina tutvusid aastal 2011, kui Stig osales saates "Tantsud tähtedega". Karina oli tema tantsupartner ja -õpetaja. Kuigi neid juba siis paari pandi, ei süttinud nende vahel leeki.

Aastal 2015 tunnistas Stig aga Kroonika veergudel, et nad on Karinaga teineteist leidnud. Mees rääkis, et initsiatiiv suhteid soojendada tuli tema poolt. Ei läinud kaua aega, kui Karina ja Stig ka lapseootusest teatasid. Mullu 8. oktoobril sündis nende perre tütar, kes sai nimeks Lumi.

Palju õnne noortele ka Õhtulehe poolt!