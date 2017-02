Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovi" saates tuntuks saanud Marilyn Kerro teatab oma Facebooki fännilehel, et järjekordne suur saavutus on saavutatud – Mecca-nimeline esoteerikapood on nüüd ka Moskvas.

Marilyn tõdeb oma postituses, et üks suur töö on tal tänaseks seljataga. "Selleks on Moskva Mecca avamine. Palju magamata öid on seljataga, kuid valmis ta lõpuks sai. Sama müstiline ja positiivsust andev rahulolu ja hea tunde paik nagu meie Tallinna Mecca," kirjeldab naine.

Samuti lubab Marilyn suunduda tagasi uute tegemiste juurde, kuid ennem lubab lõpetada lõpetamata tööd ja kokkulepitud kohtumised. "Minu e-pood on saanud ajaliselt kannatada, kuid sellegipoolest valmib ja avaneb see kaua tehtud kaunike mu käe all minu rütmis peagi. Mul on ju alati aega ja ei kiirusta ma kunagi."