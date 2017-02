Täna hommikul sõitis proua president Kersti Kaljulaid ühes oma perekonnaga ligi nädalasele puhkusereisile Prantsusmaale.

Vabariigi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas, et Kersti Kaljulaid läks perekondlikule puhkusereisile Prantsusmaale, kuhu võeti kaasa ka lapsed.

"Tagasi peaksid nad olema järgmise nädala teises pooles," kommenteeris Linnamäe puhkuse pikkust.

Sel ajal ei ole keegi presidenti tema tööülesannetes asendamas. "Riigipea asendamine on väga keeruline protsess ja riigipea on riigipea 24/7. Riigipea on riigipea, ükskõik kas ta on Eestis või kuskil mujal," tõi Linnamäe välja.