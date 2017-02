Täna lõuna paiku põrkasid Tallinna–Tartu maanteel kokku kaks sõiduautot, mille tagajärjel viidi neli inimest haiglasse.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistiku sõnul sai politsei teate õnnetusest Peetri küla ristmikul kell 12.10.

"Sõiduauto BMW sõitis suunaga linnast välja ja sellel ristmikul sõitis Toyota Land Cruiser parempoolselt küljelt BMWle sisse," kirjeldas Kivistik.

Õnnetuspaigalt viidi haiglasse tervisekontrolli BMW-s sõitnud neli noormeest. Land Cruiseris oli kolm inimest, ema, isa ja laps, kuid nemad arstiabi ei vajanud.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel, kuid praeguseks on teada, et mõlemad sõiduki juhil oli kehtiv sõiduõigus, nad olid kained ja kasutasid nõuetekohast turvavarustust.