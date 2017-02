"Taser on potentsiaalselt surmav relv, mida tuleks kasutada ainult rangelt piiratud juhtudel, kui on oht elule või väga tõsistele vigastustele," sõnas Hogarth.

Inimõiguste organisatsiooni Amnesty International poliitika- ja valitsussuhete juht Allan Hogarth peab juhtunut kahetsusväärseks. "See on järjekordne näide taseri valest kasutamisest."

Manchesteri politsei kõneisiku sõnul vabastati pime mees mõne aja pärast. Ta selgitas, et politseil on selliste väljakutsete puhul ranged juhised ning neid järgitakse kindlalt. "Politseinikud reageerisid kiiresti, et tagada Levenshulme kogukonna turvalisus."

"Nägin meest trepil istumas ja politseinik tuli poodi, et küsida purk kokakoolat. Siis ta läks välja ja andis purgi sellele mehele," kirjeldas Dar. "Mu sõber ütles, et nägi ise, kuidas politseinikud meest taseriga sihtisid. Nad läksid umbes pool tundi hiljem ära ja siis saabus kiirabi."

"Üha rohkematel politseinikel on taserid kasutusel. See juhtub näitab jälle, et kõik nad peaksid saama sarnase koolituse nagu tulirelvade kasutajad," ütles ta lisades, et vastava koolituseta võib elektrišokirelvast olla rohkem kahju kui kasu.