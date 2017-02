Reedel võeti Sloveenias vastu seadusemuudatus, millega lubatakse samasoolistel paaridel abielluda. Riigi esimene lesbipulm peetakse sel nädalavahetusel.

Seadusemuudatus lubab samasoolistel paaridel abielluda ning annab neile heteroseksuaalsete paaridega pea võrdsed õigused. Siiski jäeti seadusesse sisse üks erinevus – nimelt ei ole samasoolistel paaridel võimalik lapsendada, vahendab Reuters.

Vaid ühe päeva jõus olnud seadusest haaras kinni üks lesbipaar, kes otsustas täna oma pulmad pidada. Žurnal24 teatel on see riigi esimene samasooliste pulmapidu.

"Oleme õnnelikud ja uhked, et saame korraldada esimese samasooliste pulma," ütles Ksenija Klampfer, Maribori linna perekonnaseisuameti juhataja. "Usume, et sellised abielud on oluline samm edasi ühiskonna poole, kus inimestel on võrdsed õigused."

"See on suur samm edasi," avaldas rõõmu ka LGBT aktivist Lana Gobek." Aga me võitleme edasi, et heteroseksuaalsetel ja samasoolistel paaridel oleksid täielikult võrdsed õigused."