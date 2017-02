Donald Trumpi ja meedia suhted ei näi laabuvat – reedel lahvatas järjekordne skandaal, kui Valge Maja ei lubanud mitmeid suuri väljaandeid pressikonverentsile. Trump pidas reedel Valges Majas kõnet, mille järel kutsuti meediaväljaanded pressisekretär Sean Spiceri kabinetti mitteametlikule briifingule, kirjutab BBC. Ent mitte kõik ei saanud infominutitest osa – ilma igasuguse põhjenduseta jäid ukse taha BBC, CNN, New York Times ja mitmed teised väljaanded. Küll aga said võimaluse ABC, Fox News, Breitbart News, Reuters ja Washington Times.

Hiljem selgitust küsides vastas Spicer, et see oli tema otsus, millega ta soovis laiendada reporterite ringi, kellel on võimalus pressikonverentsil küsimusi esitada.

Lisaks hoiatas Spicer, et Valge Maja kavatseb agressiivselt võidelda valeuudiste vastu meedias. "Meie pika ajaloo jooksul, mil oleme kajastanud eri administratsioonide tegemisi, ei ole sellist asja Valges Majas veel juhtunud," kommenteeris New York Times'i patoimetaja Dean Baquet. "Me protesteerime New York Times'i ja teiste meediaorganisatsioonide kõrvalejätmise vastu. Riigi huvides on tagada meedia vaba juurdepääs läbipaistva valitsuse juurde," sõnas ta.