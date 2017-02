„Olen küll Hollywoodi näitleja elust unistanud. Aga ikka selle töisest poolest, mitte muust poolest – et sajad inimesed seisavad järjekorras ja küsivad autogrammi,“ rõhutab Märt Pius, keda näeb praegu kinoekraanidel filmi „Sangarid“ ühes peaosas. Ta seletab: „Arvatakse, et näitleja elukutse tähendab seda, et sa peaksid olema edev ja tahtma palju suhelda. Tegelikult on näitlejad enamjaolt väga introvertsed inimesed.“

Suletusejutust hoolimata jätab Märt esimesest hetkest peale sooja ja sõbraliku mulje. Kohtume Linnateatris, kui temal ja ta kaksikvennal Priidul on just lõppenud Diana Leesalu uue tüki „Kriipsud uksepiidal“ esimene lugemisproov. Aprillis lavale jõudva kahemehenäidendi on Leesalu värskelt kirjutanud koos Kaarel B. Väljamäega. „Pärast tänast nad natuke veel mudivad teksti ja siis hakkame pärisproovidega pihta,“ mainib Märt.

Näitleja tunnistab, et nii kiiret aega, kui möödunud suvest praeguseni, polegi tal varem olnud. „Lõppu ei paista sel ka niipea tulevat. Saan endale tuleviku tarbeks märkuse teha, et ei tohi enam nii palju erinevaid asju korraga kalendrisse panna,“ noomib ta iseennast kerge muigega. Ning loetleb: „Kokku on koondunud Kinoteatri aastavahetussaade, Renate Keerdi lavastus „Vaimukuskuss“ Von Krahli teatris, „Sangarite“ film ja siis veel mõningad Kinoteatri etendused, mida me teeme väljaspool tavapiletilevi.“ Peale kõige selle seab Märt koos elukaaslase Saara Kadakuga sisse uut kodu ning valmistub lapsevanemaks saama.

Intervjuuhetkel me veel ei tea, et Jaak Kilmi seikluskomöödia, kus Märt kehastab koos Karl-Andreas Kalmeti ja Veiko Porkaneniga kolme 80ndate lõpus Rootsi põgenenud noormeest, meelitab avanädalavahetusel kinodesse ligi 20 000 silmapaari. See on Eesti filmide arvestuses läbi aegade teine tulemus.