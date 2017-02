Hiljem enam mõõgast kuulda ei olnud ja vanaisa arvas, et kindrali mõõk on juba ammu kadunud. "Ühel päeval avastas ta Päevalehest lõigu, kus Peeter Volkonski filosofeeris pärast üht etendust, ise keerutades käes tuttavat mõõka, mille omanikuks ta mainis kindral Jonsoni," rääkis Joonson.

Vanaisa hakkas uurima, kuidas mõõk teatrisse sattus, kartes, et äkki on see rekvisiidina maha müüdud. "Selgus, et Pääsküla majas, kus Gustavi vennatütar Leida ja tema mees Jaan elasid, elas ka Jaani vend oma naisega, kelle üks tütardest oli Eesti Televisioonis režissöör. Teater otsis lavastuseks mõõka ja tütar palus onunaiselt kindrali mõõka mõneks päevaks laenuks. Rõõm oli jällegi suur, et ka mõõk on peres alles," kõneles Joonson. Hiljem palunud vanaisa mõõga enda kätte.