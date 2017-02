Tekkel peas ja suu naerul, astub president Kersti Kaljulaid Kaitseliidu peastaabi uksest välja, hingab sügavalt sisse ja hakkab pika sammuga minema.

Kaks kindralit püüavad vapralt sammu pidada.

Kaks kindralit, kaks mõõka, käsundusohvitser, turvamehed, nõunikud, sõbrad ja imeliku portfelliga mees. Kogu protsessioon kulgeb otse Vabaduse väljakule. President uhkelt ees, teised kannul. Teine samasugune korporatsiooni Filiae Patriae tekkel – nagu presidendil – vilksatab veel. See on Kaljulaidi julgeolekunõunik Merle Maigre. Paar hommikuselt unist jalakäijat seisatavad, et tunnistada – ei, see pole uni – Eesti vabariigi president läheb mööda Kaarli puiesteed jala Vabadussõja võidusambale pärga panema.

Hindan kainelt oma võimeid ja loobun kaasa traavimast. Peagi on mul koht autos, kus sõidavad need, kelle tööd ma täna vaatama tulin – vilkuritega politseimasinas, mis võtab hetk hiljem paigalt, et liikuda autokolonni eesotsas Vabaduse väljakule.