Selle aasta vabariigi aastapäeva kontsert-etenduse asjaosaliste märksõnadeks on lihtsus ja kuubikute metafoorsus, mida igaühel võimalus isemoodi tõlgendada. Õhtulehele jagasid oma vahetuid muljeid riigikogulane Artur Talvik, teatrikriitik Margus Mikomägi ja teatrijuht Üllar Saaremäe.

"Meeldis kastide metafoor"

Artur Talvik, riigikogulane: Mulle väga meeldis julge ja säästlike vahenditega tehtud kontsert-lavastus, kus kesksel kohal olid suured pappkastid. Minu jaoks hakkas nende kastide puhul mängima metafoor, et mõtleme nendest kastidest välja, et hakkame kastidest välja mõtlema. Selline mõte nende kastide saju ajal mul tekkis. See metafoor mulle väga meeldis. Natuke häiris see, kui kastide teema hakkas Siiri Sisaski loo ajal lahti rulluma ja Siiri laulu sõnum jäi lavastuse varju ja loo sõnum ei jõudnud kohale, sest sa vaatasid visuaali rohkem, kui kuulasid laulu sõnumit. Aga kokkuvõttes: hästi põimitud üheks tervikuks ja Pärt Uusbergi lugu võttis kogu lavastuse väga kenasti kokku. Et kes see inimene siis on, kas ta on ingli vari. Igatahes võttis ta inimeseks olemise mõtte ja olemuse kuidagi väga sügavalt ja samas väga lihtsalt kokku.

LAVASTUSE KULMINATSIOON: Kui papist küla on Eesti riigi pühas paigas, Estonia teatrimajas ja Sergo Vares ütleb inglise keeles, et ega ööbikuid sel aastal pole. (Jörgen Norkroos)

Teatrikriitik tunnustab: "Kulminatsiooniks oli Sergo Varese lause: ööbikuid siin enam pole."