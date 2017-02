"Loobusin karjääri nimel isegi peotantsust," teatab 12aastane Tartu Hansa kooli neiu Meline väga täiskasvanulikult. Saagem tuttavaks – ilmselt on tegu Eesti noorima moeloojaga!

Meline kinnitab, et õppis vanaema juhendamisel õmblema juba nelja-aastaselt. "Aga nüüd on tihti nii, et vanaema ütleb mõne minu idee kohta: see pole võimalik. Ja mina siis näitan, et on küll!" ütleb ta.

Koolis annab õmblusõpetaja Liina kord nädalas andekale tüdrukule individuaaltunde.

Ema demonstreerib Meline kavandatud ja vanaema õmmeldud kleiti, millel pole ühtki sitsi ega satsi – väikesele moeloojale meeldib lihtsus! (Aldo Luud)

Meline ema Shushanik Muradyan sõnab, et sama ajal, kui kogu pere tegutseb pereäris – poole aasta eest Tartus avatud Kaukaasia toite pakkuvas kohvikus Smile –, mõtleb Meline iseseisvalt välja üha uusi nukumoode ja saadab emmele oma uuest loomingust telefoni teel pilte.

Tema vaieldamatu lemmikpood Tartus on kangakauplus Abakhan. "Isa on alati ootamisest nii tüdinud, kui Meline ennast sinna mitmeks tunniks unustab," naerab ema. Mullu sai piiga rõõmsa üllatuse osaliseks – nimelt kinkis endine esileedi Evelin Ilves talle suure kotitäie kauneid erinevatest paikadest toodud kangaid.

Unustab end kangapoodi

"Kuulsin andeka tüdruku moenäitusest raadiouudistest ja see lugu puudutas mind. Hakkasin ka ise juba väikese tüdrukuna õmblema," ütleb Evelin.

Nii otsustaski ta minna Tartusse koolinäitust uudistama, samuti oli ta külaliseks perekohviku avamispeol. Ilvese sõnul on ettevõtlik armeenia pere ehe näide suurepärasest sulandumisest Eesti ühiskonda.

(Aldo Luud)

Meline kinnitab, et tema siht on selge – kunagi saab temast kuulus moedisainer, kellel on uhke basseinidega maja. Esialgu unistab ta siiski oma toast, kus tema kunstnikunatuuril oleks rohkem ruumi.

Ema on võtnud kohtumisele kaasa mahuka mapi, tulvil Meline kiituskirju, aukirju, tänukirju... Tantsuvõistluste diplomite kõrval hakkab silma aukiri 1. koha eest käekirja võistlusel.

Ema ütleb muheldes, et Meline sai eesti keelegi kiiremini selgeks kui vanem õde Albina (22) ja vend Hayk (24). "Meil on alati tõlk omast käest võtta, kui tuleb mõni keeruline eestikeelne kiri," märgib ta tagasihoidlikult.

Tegelikult kõneleb ka ema suurepärast eesti keelt – kõrv püüab kinni vaid vaevumärgatava võõrapärase kõla.

"Eesti keel on lihtne, õ- ja ö-häälikud on ka armeenia keeles olemas, aga ä-tähte pole," ütleb Meline.

Ta räägib peale armeenia, eesti ja vene keele üsna vabalt ka inglise keelt.

"Minu parim sõber on ju hispaanlane," tunnistab ta.

Ja kinnitab, et kunagi õpib ära ka prantsuse keele. Miks? "Kuidas, miks? Sest Prantsusmaalt on pärit esimene moenäitus! Ja minu lemmikdisainer on Coco Chanel."

Iseendale kleitide õmblemiseks on Meline veel väike, aga kavandamiseks mitte. Ema näitab külalistele tütre välja mõeldud tegumoega ja vanaema õmmeldud kleiti, millel pole ühtki pitsi ega satsi. "Mulle meeldib minimalism," kinnitab Meline iseteadvalt.

Ta lisab siiski, et tavaliste igapäevarõivaste õmblemisele eelistab ta iga kell pidulike tualettide loomist.

Meline on kaasa võtnud stiilinäiteid, näiteks ehib tumedapäist nukku erksinine liibuv minikleit. See on rabavalt kaunis! Selle nuku saatis väikesele moeloojale kingituseks barbisid tegev ettevõte Mattel. Aga ka kingitud nukkudele teeb Meline alati uued kehakatted.

«Kuulsin andeka tüdruku moe­- näitusest raadio­uudistest ja see lugu puudutas mind. Hakkasin ka ise juba väikese tüdrukuna õmblema.» Endine esileedi Evelin Ilves (pildil) kinkis Melinele terve kotitäie välismaalt toodud kangaid. (Alar Truu)

Verivorsti asemel...

Pühapäev on ainuke aeg, kui Meline saab oma nukke kohvikuletile ritta seada, sest ülejäänud päevadel on tema pere loodud toidukoht avatud ja rahvast tulvil.

"Meie köök on väike, aga kõik toidud valmivad värskelt, ka leiva küpsetame ise! Eestlased ütlevad, et see olevat sai... Ei ole!" muheleb ema ja lõikab tükikese külalistele. Tõepoolest – no meenutab saia! Põhimenüügi tundub eestlasele eksootiline: hatšapuri, lamadžo, dolma...

"Eestlased küsivad meilt sageli šašlõkki, kuigi meil pole seda menüüs," naerab ema Shushanik.

"Aga valmistame ikka, kui nõutakse," lubab ta. Eesti söökidega on pere juba üsna harjunud, kui välja arvata verivorst...

"Proovige kohvi kõrvale sipelgapesa," ütleb ta.

See on kondenspiimast tehtud sipelgakuhilat meenutav kook, mis mekib imehästi!

"Meile meeldib Tartus väga. Ja külastage meie kohvikut," ütleb Shushanik lahkumiskätt ulatades.