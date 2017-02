Kui Maimu Bergilt ilmus eelmise aasta lõpul novellikogu "Hitler Mustjalas", mis sai pealkirja raamatu avanovelli järgi, helistas kirjanikule suure ähmiga Mustjala vallavanem ja päris aru: "Kas Hitler oli Mustjalas?"

Kirjanik, kellel on Saaremaal Mustjalas Tagaranna külas maja, meenutas lõbusat seika esmaspäevasel raamatuesitlusel, milleni ta jõudis alles kaks kuud pärast teose väljatulekut. "Tavaliselt helistab vallavanem mulle siis, kui ma olen viinud prügi valesse kohta või mingisugune kiviaed on minu tõttu ära lagunenud või kui ma pole pannud õiget liiklusmärki sinna, kuhu vaja. Olin Saaremaal ja mõtlesin, mis nüüd jälle lahti on. Ja ta ütles mulle: mul on siin praegu üks raamat käes – "Hitler Mustjalas". Kas Hitler oli Mustjalas?" jutustas Berg.

"Ma ütlesin, et eks sa loe ja vaata. Vallavanemale ju vastu ei vaidle – kui ta tahab, et Hitler oleks Mustjalas, siis Hitler on seal," muigas ta, ent poetas hiljem viimsegi kahtluse hajutamiseks: "Hitler ei käinud Mustjalas."