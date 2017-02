Sel pühapäeval Los Angeleses peetaval Ameerika Filmiakadeemia auhindade Oscarite jagamisel on "Kuuvalgus", mis põhineb Tarell Alvin McCraney autobiograafilisel näidendil, esitatud kuldmehikese nominendiks kaheksas kategoorias. ""Kuuvalgusest" on saanud selline kriitikute ja auhinnakohtunike lemmik, et arutatakse endamisi, kas see võib Oscarite jagamisel kõik pea peale pöörata," analüüsib BBC News.

"Kuuvalguse" stsenarist ja režissöör Barry Jenkins pälvis möödunud nädalavahetusel Ameerika kirjanike gildi galal parima originaalkäsikirja auhinna. "See on mulle ilmatu tähtis," ütles Jenkins, kelle draama on viimastel kuudel pälvinud terve koorma priise, sealhulgas parima draama Kuldgloobuse .

Hollywoodi kuldaja muusikale meenutava "La La Landi" võidukäik pühapäevasel Oscarite tseremoonial paistab olevat kindel – jaanuaris pälvis see seitse Kuldgloobust, seejärel 14 Oscari rekordnominatsiooni. Kuid aina valjemini kõlab oletus, et parima filmi kuldmehikese võib näpsata "Kuuvalgus" – ühtaegu kunstipärane ja hingeminev lugu vaesest perest pärit mustanahalise geipoisi eneseotsingutest.

Väike eelarve, kuid suur film

""Kuuvalgusel" on väike eelarve, aga see pole sugugi väike film," märgib Briti lehe The Guardian kriitik Benjamin Lee, kelle meelest väärib linateos parima filmi Oscarit.

"Kuuvalguse" keskmes on Miami vaesterajoonis elav must poisike Chiron, kelle ema on narkomaan ning kes peab taluma koolikaaslaste kiusamist. Oma homoseksuaalsust peab poiss enesekaitseks varjama.

Armetu poisikese võtab oma tiiva alla kohalik narkodiiler Juan (Mahershala Ali). Endassetõmbunud teismelisest sirgub ülimehelik üksiklane, kes ei julge oma tõelist mina välja näidata. "Suureks sirgumise keerukaid ja spetsiifilisi raskusi kujutatakse ekraanil nii harva ning mitte eales säärase hoole ja tundlikkusega, nagu seda ilmutab stsenarist-režissöör Barry Jenkins," kiidab Lee.

Tema sõnul ei peaks "Kuuvalgus" võitma Oscarit mitte reaktsioonina süüdistustele, et Ameerika Filmiakadeemia eelistab valgenahalisi kineaste. "See peaks võitma, sest see on märgiline film empaatia väest ning sellest, kui tähtis on olla armastatud."

MUUSIKALINE ARMASTUSLUGU: Damien Chazelle’i «La La Land» (pildil peaosatäitjad Emma Stone ja Ryan Gosling) kandideerib Oscarile 13 kategoorias, kuid nominatsioone on 14 – parima originaallaulu kategoorias lausa kaks. (Outnow.ch)

Mainekas filmiajakiri: parima filmi Oscari saab "La La Land"

Prestiižse filmiajakirja Variety toimetaja Kristopher Tapley esitas 21. veebruaril oma lõplikud Oscari ennustused. Tema hinnangul saab parima filmi kuldmehikese Damien Chazelle’i "La La Land".

Tapley hinnangul võidab Chazelle ka parima režissööri ja stsenaristi Oscari ning "La La Landi" täht Emma Stone parima naispeaosatäitja auhinna. "Kuuvalgusele" ennustab ta parima meeskõrvalosatäitja ja parima mugandatud stsenaariumi kuldmehikest.

Ka ülejäänud näitlejaauhinnad lähevad tema veendumust mööda mustanahalistele: Denzel Washington ("Fences") kuulutatakse parimaks meespeaosatäitjaks (ninanips suurele favoriidile Casey Affleckile filmist "Manchester by the Sea") ning Viola Davis ("Fences") parimaks naiskõrvalosatäitjaks.