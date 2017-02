"Mulle meeldis kontsert väga-väga. Oli päris raske lõpus heldimuse pisaraid tagasi hoida. Mõned on kommenteerinud, et palju halli, aga minu meelest oli seal headust, mõistmist ja lihtsalt inimlikkust," ütleb riigikogulane Yoko Alender.

Alender sõnab, et president oli oma kõnes konkreetne ja paljud asjad läksid talle hinge. Kordusi oli küll palju, kuid need võisid olla asjad, mis presidendile tähtsad. "Mulle meeldis, et ta mainis koduvägivalla teemat."

