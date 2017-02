Majandus- ja taristuminister Kadri Simson üllatas tänavu sellega, et kandis vastuvõtul juba teist aastat järjest sama kleiti - imekaunist oraži särtsu. Kadri sõnab, et tal on alati vastuvõtukleitidest kahju, et need saavad vaid korra särada ja siis jäävad kappi seisma.

"Ehete osas on mu parim abiline Kaie Parts. Kui ma ütlesin, et tulen sama kleidiga, siis ta vaatas oma põhjatutesse kappidesse ja ütles, et tal on ühed salaja tehtud ehted," paljastab Kadri, kust sai ta kleiti kaunistavad kaelakee ja kõrvarõngad.

Vaata videost, mitmendat korda Kadri vastuvõtul on ja mida ta meile veel rääkis.