"Mu emal oli väga hea meel, kui ma ta kutsusin. Ta on ikka minu ema," põhjendab Jüri Pootsmann, miks ta võttis tänavu vastuvõtule kaasa oma ema. Jüri ema Marit ütleb, et tema esimene mõte kutsest kuuldes oli: "Appi!".

Jüri ema kleit on Liina Steini looming. Marit tantsib tegelikult ka rahvatantsu ja Jüri pakkus, et ema võiks tulla rahvariietes. Marit aga ütleb, et ta kannab rahvariideid nii tihti, et tema jaoks pole need niivõrd pidulik rõivas, kui mõne teise jaoks.

Vaata videost, mida Jüri ja ta ema meile veel rääkisid.