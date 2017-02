"Mulle meeldib see, et presidendiballil on lihtsus juurde tulnud,“ ütleb Artur Talvik Estonia ooperiteatri ees suitsunurgas piipu popsutamas - tema sõnul ei ole inimesed nii kanged, nagu oleks luise kala alla neelanud, vaid tunnevad ennast vabalt ja koduselt.

"Mulle väga meeldib see veel, et kätlemisetseremoonia on lühemaks ja mõistlikumaks tehtud.“ Talvikul jätkub vaid kiitvaid sõnu õhtu kohta, tuues eraldi välja presidendi kõne. "Oli näha, et talle ei olnud keegi sõnu suhu pannud, vaid president rääkis asjadest, mida ta ise mõtleb.“

Presidendi kõne oli tema sõnul meeldivalt terav. "Öeldakse tõde näkku, selline stiil mulle meeldib, muheleb Talvik.

"Mingil hetkel meenutas kontsert NO99-teatri tulevärki, aga see üldine meeleolu oli rahulik, sentimentaalne ja veidi melanhoolne,“ ütleb investor Heldur Meerits.