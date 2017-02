Kevad pole enam kaugel ning kui on üks riideese, mille enamik inimesi endale vähemalt korra aastas soetab, siis on need teksad. Seega, teksamoega kursis olemine pole sugugi hallide ajurakkude raiskamine.

Nii nagu mõtlevad disainerid midagi uut välja igal aastal pluuside, seelikute ja kleitidega, muutuvad pidevalt ka trendid teksamaailmas. Sel hooajal on trende seinast seina ja nii mõnigi võib neist moekaugetele inimestele tunduda rohkem kui kummaline.

Retrolaksakas – emme-teksad

Kuigi teksatrende on palju, siis kõige trendikamad teksad on niinimetatud mom-teksad, mis tegid ilma 1980ndatel. Kui vahepeal olid need suuresti põlu all, siis viimastel aastatel on moemaanid hakanud neid üha rohkem kandma ning sel kevadel ongi neist saanud kõige kuumem teksapaar, mis võimalik endale hankida. Tegelikult on mom-teksad väga mugavad tänu oma kõrgele pihale ja laiale reieosale. Selle mugavuse juures tuleks aga arvestada sellega, et nad ei pruugi olla kõige figuurisõbralikumad ning kes tahab kevadel lüüa seksikusefaktoriga, võib see nendes pükstes keeruliseks osutuda.

Emme-teksad: River Island 55 €