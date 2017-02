Mida tunneb see laps, kelle lahutatud vanematel pole teineteisega sõdimise kõrvalt mahti temalt kordagi küsida: "Kuidas sa hakkama saad, kullake?"

"Tere! Palun tehke midagi! Mul on külmkapi peal kirjas päevad ja kellaajad, millal pean isaga kohtuma. Käin hea meelega tema juures, aga ma ei taha seda teha kohtumääruse järgi, vaid iga kord, kui tema järele igatsen!" kirjutas perelepitajale 12aastane tüdruk, kelle vanemad on lahutatud. Ta on üks paljudest katkistest lastest.

"Palun tehke nii, et mu ema ja isa enam ei kakleks!" on kokkuvolditud paberil teise klassi poisi kirjutatud varesejalad.

Ta pistis selle perelepitajale pihku. Poiss tuli tema juurde koos vanematega, kes ei suutnud lahutades üksmeelselt kokku leppida, kelle juurde laps edaspidi elama jääb ja kui tihti lahus elav vanem teda tulevikus näeb.