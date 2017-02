1827, kui Baer teatas maailmale imetaja muna(raku) leidmisest, ei osatud gloobusel Antarktika kohale veel midagi joonistada. Vaid paar aastat varem oli Inglismaal avatud esimene üldkasutatav auruveduriga raudtee. Eesti talupoja ja kartuli sõprus alles ootas sõlmimist. Lihtne on võtta teadmiseks, et Baer oli embrüoloogia rajaja. Kaugelt keerulisem on mõista, mida uue distsipliini nii-öelda rajamine kaks sajandit tagasi tegelikult tähendas.

225 aasta eest, 28. veebruaril 1792 Piibe mõisas sündinud Karl Ernst von Baeril oli õnn kasvada üheks oma ajastu mitmekülgsemaks loodusteadlaseks. Baeri tuntakse küll eelkõige imetaja munaraku avastaja ja loote arengu uurijana, aga hindamatu on tema panus ka füüsilisse antropoloogiasse ja (iseäranis polaaralade) geograafiasse. Lühidalt: Baeri huvitas kogu loodusteaduste spekter, nooremana iseäranis botaanika.

Esimese teadustöö, omamoodi kurikuulsaks saanud väitekirja "Eestlaste endeemilistest haigustest" asemel oleks toona 22aastane mees nõutanud arstiteaduskonnas doktorikraadi meelsamini hoopis tarnade süstemaatika alal. Tarnad on taimed, lõikheinalised, mätastarn ja luhttarn on tuntud kui pokud.

Mis on tarnadel pistmist arstiteaduskonnaga? On neil ridamisi efektiivseid raviomadusi? Ei, Baer soovis lihtsalt teadust teha – oma aja kasinavõitu võimaluste kiuste. Baeri elu põhjalikult uurinud teadusajaloolane Erki Tammiksaar illustreerib hiljuti taas eesti keeles avaldatud Baeri doktoritöö eessõnas toonaseid meditsiinipraktikaid: "Isegi Euroopa juhtivates arstiteaduskeskustes, nagu Viin, raviti haigusi üksnes mee ja äädikalahusega. Kriitilise meelega Baerile oli see vastuvõetamatu."