Need tatrakuklid erinevad kohe kindlasti tavapärastest pärmitaina retsepti järgi tehtud kuklitest. Sellegipoolest on neil eriline võime tekitada sõltuvust. Kuklite tegemisel on kasutatud peale nisujahu tatrajahu, mis muudab nende tekstuuri jaõulisemaks. Kergitamiseks läheb pärmi asemel käiku küpsetuspulber. Lõpptulemus on tummised pätsikesed, mis sobivad maasikamoosi ja vahukoorega imehästi!

Miks sel aastal tatrajahust kuklid? Olen igal aastal püüdnud katsetada erinevaid vastlakukleid. Kuna mulle meeldib üha rohkem tatrajahu, siis mõlkus seesugune kukliretsept mul juba ammu mõttes. Ja tuleb tunnistada, et olen tulemusega väga rahul. Tatrakuklid pole tüüpilised õhulised pärmitainast vastlakuklid, pigem võib neid võrrelda tummiste skoonidega. Tänu tatrajahule kumab kuklikesest ka pähklist maitset.

Minu teine viimase aja vastlalemmik on jäätisetainast tehtud muffinid. Selleks tuleb kokku segada hea koorejäätis, jahu, küpsetuspulber ja vanillsuhkur. See retsept on väga populaarne välismaa toidublogides. Seal küpsetatakse sellest jäätisekeeksi. Kuid minugi vastlamuffiniretsept on juba palju tähelepanu saanud.