"Kas mäletate, kuidas maitsesid esimesed banaanid? Mida me üheksakümnendatel üldse lauale panime? Millised toiduained poodidest ja köökidest kadusid ja millised saabusid? Kuidas muutusid sööklad, kohvikud ja restoranid, millised olid uue aja kokasaated ja millised kõige populaarsemad uued retseptid?" küsib toiduteemaga tegelev Eesti Rahva Muuseumi teadur Anu Kannike.

Kannike on üks neist, kes kogub Eesti inimeste mälestusi toidulaua muutustest 1990. aastatel. Peale Eesti Rahva Muuseumi huvitub toonastest söömistavadest ka Tartu ülikooli muuseum, aga see keskendub vaid tudengitoidule.

Anu Kannike

1980. aastate lõpul pidi toime tulema tühjade poelettide, sabade ja talongimajandusega, siis koos oma rahaga jõudsid harjumuspärase sousti-kartuli kõrval lauale ka uudsed pitsad, hamburgerid ja pastad, hakati kasutama rohkem maitseaineid. Kannikese sõnul on rahvalugudesse laekunud juba mitu ajastu hõngu hästi tabavat juttu: "Kirjeldatakse kustumatu elamusena esimest McDonald’sis käiku: seda plaaniti pikalt ette nagu restorani minekut, pildistati end hamburgerikoha ees ja saadeti pilt lääne sõpradele tõendamaks, et meiegi oleme heaoluühiskonda jõudnud. Ka uudses pingviinijäätises tunti erutavat vabaduse maitset. Väga eksootilisena tundusid esimesed pitsad, mida hakati kodudeski hoolega tegema. Mitte kõik uued asjad ei tekitanud siiski vaimustust: üks kirjutaja mainib, et esimene Marsi šokolaad maitses üliläägelt ja rändas peagi prügikasti. Mahlakaid lugusid on sellestki, kui keeruline tundus kohvimasinaga kohvi tegemine ja kuidas kodune friikartulite valmistamine peaaegu tulekahju põhjustas."

Lood on koondatud aadressile www.rahvalood.ee, kus igaüks saab oma mälestused kirja panna või inspiratsiooni leidmiseks teiste lugusid lugeda.

Toidulauda ja kombeid kirjeldades keskenduge just muutustele igapäevaelus: milline uus köögitehnika kasutusele võeti? Kuidas muutus sünnipäevade ja teiste pidustuste toidulaud? Kust leiti uusi retsepte? Millest oli puudus?