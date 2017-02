Presidendi vastuvõttu väisas ka Eesti kõige parem vehkelja Irina Embrich ning rääkis peol antud intervjuus, et tema jaoks on väga erilised hetked, kui võistlustel hästi läheb ning saab näha lipu masti tõusmist ja kuulata hümni.

Tänase vastuvõtu juures meeldis vehklejale kõik. “Kõik kokku oli väga hea, presidendi kõne ja kontsert. Mulle väga meeldib Estonias, väga hea koht, siin väga meeldib mulle olla,” rääkis ta.

Embrich on Eesti üks parimaid vehkelejaid ning toonud Eestile palju häid kohti.

“Loomulikult kõige meeldivam hetk see, kui on hümn ja eesti lipp tõuseb. See oli 2014, meie esimene võit Euroopa meistrivõistlustel, kuldmedali saime võistkonnale, see oli suurepärane hetk,” rääkis ta, lisades, et esikoht oli saavutus, mida ta juba ammu ihkas.

Vehkleja tõdes, et tervis pole praegu kõige parem “Sport on see, kus peab pingutama ja endast parim anda!” sõnas ta, lisades, et kuniks veel tervist ja tahtmist on, kavatseb ta spordiga jätkata.