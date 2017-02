Üldiselt kannavad mehed vastuvõtul tumedat ülikonda või vrakki ning naised pikka õhtukleiti või rahvariideid. Antud külalised on aga valinud veidi isikupärasema tee.

Nii tekibki küsimus, kas pop ja noortepärane riietus ikka on presidendi vastuvõtule sobilik või tasub seal siiski traditsioone austada?

Kindlasti on tegemist vastuvõtu kõige trendikama paariga. Nimelt tasub erilist tähelepanu pöörata paari jalanõuvalikule. Tossud on ju teadagi hetkel kõige trendikamad jalavarjud, mis on näiteks naiste jalanõude maailmas jätnud enda selja taha isegi kontskingad.